КСИР сообщил о гибели восьми командиров ВКС в результате атак Израиля

Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) заявил о смерти восьми высокопоставленных командиров своих военно-космических сил вследствие ударов, нанесенных Израилем. Об этом говорится в в заявлении, опубликованном на telegram-канале КСИР, передает Day.Az со ссылкой на ura.news.

"Жестокой, но доблестной смертью погибли выдающиеся представители высшего командования КСИР (вместе с бригадным генералом Амиром-Али Хаджизаде): Махмуд Багери, Давуд Шейхиан, Мохаммад-Багер Тахерпур, Мансур Сафарпур, Масуд Таййеб, Хосров Хасани, Джавад Джоурсара и Мохаммад Агаджафари", - говорится в сообщении КСИР. Оно опубликовано в их telegram-канале.

В ночь с 12 на 13 июня израильские ВВС нанесли удары по территории Ирана. Стало известно, что военные и ученые погибли в результате ударов Израиля по Ирану. Позднее Иран пообещал жесткий ответ за удары. Кроме того, МИД Азербайджана выразил обеспокоенность в связи с израильско-иранским конфликтом.

Позднее к ночи 13 июня Иран начал ответную операцию против Израиля "Суровое наказание". Иранские ракеты дважды попали по зданию Минобороны Израиля. Уже 14 июня с утра очередная волна ракет Ирана накрыла Израиль. Израиль также продолжил наносить удары по иранской территории. К вечеру 14 июня Израиль снова начал атаки. Иранские ПВО пытались отбивать удары. Затем ближе к ночи Иран начал комбинированную атаку на Израиль с использованием ракет и БПЛА. Одновременно израильские ВВС начали бомбить Тегеран.