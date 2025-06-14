При обрушении здания из-за удара Израиля погибли десятки иранцев

Жилой дом в городе Шахид Чамран на юго-западе Ирана обрушился в пятницу в результате ударов Израиля, погибли 60 жителей, включая 20 детей.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила иранская гостелерадиокомпания.

"60 человек погибли в результате вчерашней атаки Израиля на этот жилой дом, 20 из которых были дети. Тела 10 погибших находятся под завалами. Некоторые из них - это 6-месячные и 9-месячные младенцы", - сказала корреспондент телеканала.

Ранее мы также сообщали, что в ночь с 12 на 13 июня израильские ВВС нанесли удары по территории Ирана. Стало известно, что военные и ученые погибли в результате ударов Израиля по Ирану. Позднее Иран пообещал жесткий ответ за удары. Кроме того, МИД Азербайджана выразил обеспокоенность в связи с израильско-иранским конфликтом.

Позднее к ночи 13 июня Иран начал ответную операцию против Израиля "Суровое наказание". Иранские ракеты дважды попали по зданию Минобороны Израиля. Затем очередная волна ракет Ирана накрыла Израиль.