Названо число погибших в результате ракетных ударов Ирана по Израилю прошлой ночью

В результате баллистических ракетных ударов, нанесённых Ираном по Израилю прошлой ночью, погибли пять человек.

Об этом передает Day.Az со ссылкой на издание The Times of Israel.

Согласно информации, последнего погибшего извлекли из-под завалов многоэтажного дома в районе Пэта-Тиква. Ещё троих обнаружили на том же месте, а один человек погиб в городе Бней-Брак, где ракетный удар вызвал масштабные разрушения в жилом районе.

Сообщается, что во время ночных атак в больницы были доставлены 92 человека, большинство из которых получили незначительные травмы.

В ночь с 12 на 13 июня израильские ВВС нанесли удары по территории Ирана. Стало известно, что военные и ученые погибли в результате ударов Израиля по Ирану. Позднее Иран пообещал жесткий ответ за удары. Кроме того, МИД Азербайджана выразил обеспокоенность в связи с израильско-иранским конфликтом.