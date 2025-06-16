Сколько человек погибло и пострадало в результате ударов Ирана по Израилю?

В результате ударов Ирана по Израилю за последние три дня 24 человека погибли, 592 получили ранения.

Как сообщает в понедельник Day.Az, об этом говорится в официальном заявлении пресс-службы правительства Израиля.

В заявлении отмечается, что среди раненых 10 находятся в тяжелом состоянии, состояние 36 оценивается как средней тяжести, а 546 получили легкие травмы.

"Ракеты, выпущенные Ираном, поразили в общей сложности 30 различных территорий. По оценкам, за три дня Иран запустил около 370 баллистических ракет", - подчеркивается в информации ведомства.

Напомним, что Израиль нанес военные авиаудары по Ирану рано утром 13 июня. В результате ударов погибло большое количество военнослужащих, в том числе начальник Генерального штаба Вооруженных сил Ирана Мохаммад Багери, главнокомандующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Хоссейн Салами, командующий штабом "Хатам аль-Анбия" Голамали Рашид, командующий ВВС КСИР Амир Али Хаджизаде, 9 ученых-атомщиков и высокопоставленных чиновников.

В тот же вечер Иран ответил Израилю: по Тель-Авиву и другим районам было выпущено более 150 баллистических ракет и свыше 100 беспилотников, что привело к гражданским потерям и масштабным разрушениям.