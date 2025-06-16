В КСИР заявили, что взломали ПВО Израиля

В пресс-службе Корпуса стражей исламской революции (КСИР) заявили, что смогли взломать управление системами противовоздушной обороны Израиля, заставив их атаковать самих себя.

"Используя новые методы и информационно-аппаратные возможности, мы нарушили многоуровневые системы обороны противника, чтобы они нацелились друг на друга", - говорится в сообщении КСИР, передает Day.Az.

В ведомстве подчеркнули, что, несмотря на поддержку со стороны США и Запада, Иран смог преодолеть "Железный купол" и нанести удар по Израилю.

В ночь с 12 на 13 июня израильские ВВС нанесли удары по территории Ирана. Стало известно, что военные и ученые погибли в результате ударов Израиля по Ирану. Позднее Иран пообещал жесткий ответ за удары. Кроме того, МИД Азербайджана выразил обеспокоенность в связи с израильско-иранским конфликтом.

Позднее к ночи 13 июня Иран начал ответную операцию против Израиля "Суровое наказание". Иранские ракеты дважды попали по зданию Минобороны Израиля. Уже 14 июня с утра очередная волна ракет Ирана накрыла Израиль. Израиль также продолжил наносить удары по иранской территории. К вечеру 14 июня Израиль снова начал атаки. Иранские ПВО пытались отбивать удары. Затем ближе к ночи Иран начал комбинированную атаку на Израиль с использованием ракет и БПЛА. Одновременно израильские ВВС начали бомбить Тегеран.