ЦАХАЛ мобилизовал личный состав для поисково-спасательной операции

Командование Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) направило действующих военнослужащих и резервистов Командования тыла для проведения поисково-спасательных работ и разбора завалов в пострадавших от иранских ударов районах страны.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом журналистам сообщила пресс-служба ЦАХАЛ.

"Военнослужащие Командования тыла [ЦАХАЛ], как находящиеся на действительной службе, так и резервисты, направлены для проведения широких поисково-спасательных работ одновременно на нескольких пострадавших участках", - говорится в сообщении пресс-службы армии.

В ночь с 12 на 13 июня израильские ВВС нанесли удары по территории Ирана. Стало известно, что военные и ученые погибли в результате ударов Израиля по Ирану. Позднее Иран пообещал жесткий ответ за удары. Кроме того, МИД Азербайджана выразил обеспокоенность в связи с израильско-иранским конфликтом.

Позднее к ночи 13 июня Иран начал ответную операцию против Израиля "Суровое наказание". Иранские ракеты дважды попали по зданию Минобороны Израиля. Уже 14 июня с утра очередная волна ракет Ирана накрыла Израиль. Израиль также продолжил наносить удары по иранской территории. К вечеру 14 июня Израиль снова начал атаки. Иранские ПВО пытались отбивать удары. Затем ближе к ночи Иран начал комбинированную атаку на Израиль с использованием ракет и БПЛА. Одновременно израильские ВВС начали бомбить Тегеран.