Рядом с диппредставительством США в Тель-Авиве упала ракета

Рядом с отделением посольства США в Тель-Авиве упала одна из ракет.

Как передает Day.Az, об этом сообщил израильский портал Ynet.

"Одна из ракет упала рядом с территорией комплекса американского посольства в Тель-Авиве", - говорится в информации.

Портал не уточняет, о ракете какой страны идет речь.

В свою очередь, посол Майк Хакаби заявил, что диппредставительство получило незначительные повреждения после взрыва иранской ракеты поблизости, никто из персонала не пострадал.

До этого высотный дом в Тель-Авиве, в котором проживает посол Дании в Израиле Томас Винклер, попал под удар иранской ракеты. Сам дипломат сообщил в своем Facebook, что с ним ничего не случилось, поскольку он был в безопасности в своем защищенном помещении.

В ночь с 12 на 13 июня израильские ВВС нанесли удары по территории Ирана. Стало известно, что военные и ученые погибли в результате ударов Израиля по Ирану. Позднее Иран пообещал жесткий ответ за удары. Кроме того, МИД Азербайджана выразил обеспокоенность в связи с израильско-иранским конфликтом.

Позднее к ночи 13 июня Иран начал ответную операцию против Израиля "Суровое наказание". Иранские ракеты дважды попали по зданию Минобороны Израиля. Уже 14 июня с утра очередная волна ракет Ирана накрыла Израиль. Израиль также продолжил наносить удары по иранской территории. К вечеру 14 июня Израиль снова начал атаки. Иранские ПВО пытались отбивать удары. Затем ближе к ночи Иран начал комбинированную атаку на Израиль с использованием ракет и БПЛА. Одновременно израильские ВВС начали бомбить Тегеран.