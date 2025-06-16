Мост с сотней туристов обрушился во время селфи

Больше 100 туристов пострадали, делая селфи на мосту, который через секунду обрушился.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Среди них четверо погибли и ещё несколько пропали без вести.

Всё произошло в Пуне (Индия). Старая конструкция не выдержала веса толпы и рухнула. Часть людей унесло течением реки Индраяни. Место было популярным среди туристов - туда приходили сделать красивые фотки. Власти предупреждали, что переправа небезопасная, но экстремалов это не остановило. Самой постройке больше 30 лет.