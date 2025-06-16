https://news.day.az/tourism/1760824.html Мост с сотней туристов обрушился во время селфи - ФОТО - ВИДЕО Больше 100 туристов пострадали, делая селфи на мосту, который через секунду обрушился. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Среди них четверо погибли и ещё несколько пропали без вести. Всё произошло в Пуне (Индия). Старая конструкция не выдержала веса толпы и рухнула. Часть людей унесло течением реки Индраяни.
Мост с сотней туристов обрушился во время селфи - ФОТО - ВИДЕО
Больше 100 туристов пострадали, делая селфи на мосту, который через секунду обрушился.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Среди них четверо погибли и ещё несколько пропали без вести.
Всё произошло в Пуне (Индия). Старая конструкция не выдержала веса толпы и рухнула. Часть людей унесло течением реки Индраяни. Место было популярным среди туристов - туда приходили сделать красивые фотки. Власти предупреждали, что переправа небезопасная, но экстремалов это не остановило. Самой постройке больше 30 лет.
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