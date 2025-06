Благодаря стратегическому видению Президента Ильхама Алиева Азербайджан уверенно заявил о себе на Expo 2025

Day.Az представляет эксклюзивное интервью Trend с Помощником Президента Азербайджана, главным комиссаром нашей страны по Expo 2025 Анаром Алакбаровым.

- Недавно на Всемирной выставке Osaka Kansai Expo 2025 состоялся Национальный день Азербайджана. Как, по Вашему мнению, прошло это мероприятие?

- Всемирные выставки Expo - это уникальная платформа, где страны получают возможность представить миру свою культурную самобытность, достижения и инновации, объединяя международное сообщество для глобального диалога и сотрудничества. Национальный павильон является мощным инструментом культурной дипломатии, эффективно представляющим страну на международной арене.

Путь участия Азербайджана на Всемирной выставке, начатый в 2000 году в Ганновере, сегодня успешно продолжается в Осаке. Наши павильоны были удостоены наград на выставках в Милане и Дубае и вошли в число самых посещаемых. Хочу особо отметить, что Азербайджан, придающий большое значение двусторонним отношениям с Японией, по поручению главы государства стал первой страной, подписавшей соглашение об участии на Osaka Kansai Expo 2025.

Для меня большая честь курировать этот проект как главный комиссар Азербайджана на Expo 2025. Не каждая страна получает возможность быть представленной на столь высоком уровне, особенно со своим национальным павильоном. Благодаря стратегическому видению господина Президента Азербайджан уверенно заявил о себе на этом масштабном международном мероприятии, и мы искренне признательны ему за это. Сегодня наш павильон занимает достойное место среди павильонов ведущих государств мира.

В рамках Expo регулярно проводятся мероприятия с презентацией культуры, традиций и достижений страны. Организованный недавно национальный день Азербайджана стал ярким событием Всемирной выставки. Благодаря слаженной работе всей команды нам удалось достойно представить страну: тысячи посетителей с неподдельным интересом ознакомились с концепцией павильона, организованного Центром Гейдара Алиева, а концерт мастеров культуры Азербайджана вызвал искренний восторг у зрителей. Я глубоко благодарен деятелям культуры, представителям интеллигенции и всем, кто принял участие в этом событии, за ту атмосферу вдохновения, теплоты и единства, которую они создали в этот день.

- Кто является архитектором павильона, который недавно был включен в топ‑10 лучших павильонов Expo 2025?

- Идейным руководителем проекта является уважаемая Мехрибан ханум, Президент Фонда Гейдара Алиева. Именно благодаря ее тонкому вкусу и личному вниманию к каждой детали архитектурная концепция, визуальная идентичность и содержательное наполнение павильона обрели столь гармоничное воплощение.

Совместная работа талантливых азербайджанских и зарубежных архитекторов позволила создать привлекательное выставочное пространство, которое ежедневно посещают до 10 тысяч человек, и эта цифра - яркое подтверждение интереса к нашей культуре и вкладу в общее послание выставки.

Мы подготовили множество уникальных материалов: высокотехнологичные видеоинсталляции, 360-градусные презентационные ролики, созданные эксклюзивно для этого проекта. При создании павильона большое внимание уделялось всему - от инновационных дизайнерских решений до глубокого смыслового содержания, раскрывающего культурное наследие, прогрессивные достижения и современный дух Азербайджана.

- В чем уникальность тематического подхода Азербайджана на Osaka Kansai Expo 2025 и как это отражено в архитектуре и содержательном наполнении павильона?

- Как известно, Osaka Kansai Expo 2025 проходит под девизом "Создаем общество будущего для жизни" (Designing the Future Society for Our Lives). Павильон Азербайджана расположен в секции "Связывая жизни" (Connecting Lives) и представлен темой "Семь мостов к устойчивому развитию" (Seven Bridges for Sustainability).

Уникальность подхода Азербайджана заключается в гармоничном сочетании национальной идентичности и современных технологий. Концепция павильона вдохновлена поэмой великого азербайджанского поэта и мыслителя Низами Гянджеви "Семь красавиц".

Семь направлений, которые олицетворяют семь красавиц, - культурное разнообразие, культурное наследие, традиционное искусство, жемчужины архитектуры, устойчивое развитие, природные ресурсы, спорт и туризм - дают полное представление о нашей стране. К сожалению, в ряде азиатских стран уровень осведомленности об Азербайджане пока остается ограниченным. Мы рассматриваем павильон на Expo 2025 как мощный инструмент культурной дипломатии, который помогает формировать интерес и уважение к нашему народу, его богатой истории и современным приоритетам.

В отличие от всех предыдущих Expo, на этот раз мы столкнулись с серьезными трудностями при создании нашего павильона, вызванными несколькими факторами. Во-первых, географические особенности площадки - удаленность от материка значительно осложняла логистику. Во-вторых, несмотря на международный уровень выставки, одним из требований была документация на японском языке. Также возникали сложности с привлечением местной рабочей силы к проекту. Тем не менее, несмотря на все вышеперечисленное, нам удалось создать один из самых ярких и запоминающихся павильонов.

Я поздравляю правительство Японии, организаторов, а также Бюро международных выставок с успешным проведением Expo 2025, где были созданы все условия для реализации инициатив, направленных на устойчивое развитие и международное сотрудничество. Уверен, что достижения всемирной выставки послужат прочной основой для дальнейшего развития глобального диалога и взаимопонимания между странами.

- Чем особенно запомнилась Вам Всемирная выставка?

- Osaka Kansai Expo 2025 стала ярким примером того, как международное событие может сочетать инновации, культуру и вдохновение.

Прежде всего, восхищает архитектурное и художественное разнообразие павильонов - каждая страна представила себя с поразительной изобретательностью и высоким уровнем технологических решений. Пространство, наполненное смыслом и эстетикой, стало настоящим праздником креативности и глобального взаимопонимания.

Особую благодарность хочу выразить принимающей стороне - Японии, и, в частности, региону Кансай - за исключительное гостеприимство, высокий уровень организации и атмосферу, в которой чувствуешь уважение и внимание к каждой культуре.

Мы рассматриваем Expo как важную платформу для налаживания контактов и выстраивания связей: как с Международным бюро выставок, так и с организаторами со всего мира. Отрадно, что представители разных павильонов регулярно обращаются к нам за советом, и мы всегда готовы делиться накопленным опытом.

Но, пожалуй, самое ценное, что останется в памяти - это безупречная командная работа, особенно участие молодежи, привлеченной к реализации проекта, а также самоотверженный труд волонтеров. Уже на протяжении двух месяцев они достойно и профессионально выполняют свои обязанности, демонстрируя высокий уровень ответственности и патриотизма.

Уверен, что Osaka Kansai Expo 2025 запомнится всем участникам и гостям как значимый пример международного взаимодействия, культурного обмена и общей приверженности глобальным ценностям.