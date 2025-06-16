https://news.day.az/world/1760952.html

Израиль снова ударил по Тегерану - ВИДЕО

Израиль снова ударил по Тегерану. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. По сообщениям СМИ, поражены топливные хранилища на западе города. Кроме того, ракета попала в офис одного из местных телеканалов. В ночь с 12 на 13 июня израильские ВВС нанесли удары по территории Ирана.