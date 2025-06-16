В WhatsApp появятся реклама и монетизация

В мессенджере WhatsApp впервые появятся реклама и монетизация каналов: бизнес сможет размещать объявления в разделе "Статус", а администраторы каналов смогут вводить платную подписку и получат инструменты для продвижения, следует из пресс-релиза приложения.

"Встречайте новые функции для вкладки "Актуальное", на которой доступны разделы "Статус" и "Каналы". Уже два года мы работаем над тем, чтобы на этой вкладке вы могли открывать для себя что-то новое в WhatsApp. Сегодня ее используют 1,5 миллиарда человек каждый день. Такой энтузиазм нас очень вдохновляет, и, кроме того, мы хотим помочь админам, организациям и компаниям развиваться в WhatsApp", - отмечается в релизе WhatsApp, передает Day.Az.

По данным сервиса, теперь можно будет подписаться на любимые каналы и получать эксклюзивный контент за ежемесячную плату. Предприятия также смогут размещать рекламу в статусах, а пользователи - сразу начать с их администраторами переписку по интересующему товару или услуге.

Помимо этого, WhatsApp начнет рекомендовать интересные для пользователя каналы. Впервые у администраторов каналов появится возможность повысить охват аудитории, говорится в релизе.

Как отмечается в сообщении, нововведения коснутся только вкладки "Актуальное", личные же чаты останутся без изменений. Как и ранее, сообщения, звонки и статусы будут защищены сквозным шифрованием. Для демонстрации рекламы компания будет использовать ограниченную информацию о пользователях, такую как страна или город их происхождения, язык, каналы, за которыми они следят, и то, как они взаимодействуют с уже видимой рекламой.

Внедрять функцию WhatsApp будет постепенно в течение следующих месяцев; также мессенджер представил на сайте для компаний и администраторов каналов более подробную информацию о том, как пользоваться продвижением.