В Казахстане протестируют сеть 10G

АО "Aстана Innovations" и компания Huawei Technologies Kazakhstan подписали меморандум о взаимопонимании, в рамках которого планируется демонстрационный запуск сети 10G в Казахстане. Об этом сообщила казахстанская организация в социальной сети Instagram, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Это решение станет основой для появления сервисов нового поколения, обеспечит высокую скорость соединения, устойчивость цифровой инфраструктуры и создаст базу для развития умных городских решений", - говорится в сообщении.

В "Aстана Innovations" отметили, что тестирование сети 10G пройдет в Астане. Сроки проведения работ не уточняются. Проект будет реализован при поддержке управления цифровизации и государственных услуг казахстанской столицы.