Впервые в истории главой MI6 стала женщина

Великобритания впервые в истории назначила женщину на пост главы внешней разведывательной службы MI6. Ею стала 47-летняя Блейз Метревели - высокопоставленный офицер разведки, ранее занимавшая должность генерального директора по технологиям и инновациям, известную в разведсообществе под псевдонимом "Q".

Как передает Day.Az, о ее назначении официально объявила канцелярия премьер-министра.

Метревели сменит нынешнего главу MI6 Ричарда Мура осенью этого года. Как подчеркнул премьер-министр Британии Кир Стармер, это назначение происходит в критический момент.

"Соединенное Королевство сталкивается с угрозами беспрецедентного масштаба - будь то агрессоры, направляющие шпионские корабли в наши воды, или хакеры, ведущие изощренные кибератаки против наших государственных институтов", - сказал он.

Блейз Метревели станет 18-м руководителем MI6 - службы. Ее будут именовать "С" - традиционное обозначение поста, уходящее корнями ко временам первого главы разведки, капитана сэра Мэнсфилда Смита-Камминга, который подписывал документы зелеными чернилами и одной буквой С.

Хотя образ главы MI6 прославился благодаря фильмам о Джеймсе Бонде, в реальности пост занимает лишь один открытый сотрудник разведки - директор службы. Метревели уже более 25 лет работает в разведке: она вступила в MI6 в 1999 году, служила в Европе и на Ближнем Востоке, а также занимала руководящие посты в контрразведке MI5.

До нее разведслужбу MI5 уже возглавляли женщины - Стелла Римингтон (1992-1996) и Элиза Мэннингем-Буллер (2002-2007), однако в MI6 это назначение становится историческим прецедентом.

Метревели будет отвечать за координацию внешних операций, борьбу с международным терроризмом, противодействие киберугрозам и защиту интересов Великобритании на глобальной арене - на фоне обостряющегося соперничества с Россией, Китаем и другими государственными и негосударственными игроками.