Сколько часов Иран будет наносить удары по Израилю?

Вооруженные силы Ирана начали новую волну ударов по целям в Израиле, которая будет продолжаться до рассвета.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил представитель Корпуса стражей исламской революции (элитные части иранских ВС) Али Мохаммад Наини.

"Несколько минут назад началась девятая волна операции "Правдивое обещание - 3", представляющая собой комбинированную атаку с применением ракет и беспилотников. Эта операция будет продолжаться непрерывно до рассвета", - приводит его слова иранское агентство Tasnim.

В ночь с 12 на 13 июня израильские ВВС нанесли удары по территории Ирана. Стало известно, что военные и ученые погибли в результате ударов Израиля по Ирану. Позднее Иран пообещал жесткий ответ за удары. Кроме того, МИД Азербайджана выразил обеспокоенность в связи с израильско-иранским конфликтом.

Позднее к ночи 13 июня Иран начал ответную операцию против Израиля "Суровое наказание". Иранские ракеты дважды попали по зданию Минобороны Израиля. Уже 14 июня с утра очередная волна ракет Ирана накрыла Израиль. Израиль также продолжил наносить удары по иранской территории. К вечеру 14 июня Израиль снова начал атаки. Иранские ПВО пытались отбивать удары. Затем ближе к ночи Иран начал комбинированную атаку на Израиль с использованием ракет и БПЛА. Одновременно израильские ВВС начали бомбить Тегеран.