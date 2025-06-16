Иран готовится ответить на атаки Израиля

Иран выпустил сообщение с требованием эвакуации в Тель-Авиве.

Как передает Day.Az, населению рекомендовали держаться подальше от объектов по производству вооружения, НПЗ, ядерных объектов и ​​военных научно-исследовательских институтов, а также штаб-квартир N12 (израильский канал 12) и Now14 (израильский канал 14).

Также Иран призвал эвакуировать жителей израильского города Бней-Брак. Удары будут нанесены по расположенным там военным объектам.

Ранее Израиль ударил по зданию иранского государственного телевидения.

В ночь с 12 на 13 июня израильские ВВС нанесли удары по территории Ирана. Стало известно, что военные и ученые погибли в результате ударов Израиля по Ирану. Позднее Иран пообещал жесткий ответ за удары. Кроме того, МИД Азербайджана выразил обеспокоенность в связи с израильско-иранским конфликтом.

Позднее к ночи 13 июня Иран начал ответную операцию против Израиля "Суровое наказание". Иранские ракеты дважды попали по зданию Минобороны Израиля. Уже 14 июня с утра очередная волна ракет Ирана накрыла Израиль. Израиль также продолжил наносить удары по иранской территории. К вечеру 14 июня Израиль снова начал атаки. Иранские ПВО пытались отбивать удары. Затем ближе к ночи Иран начал комбинированную атаку на Израиль с использованием ракет и БПЛА. Одновременно израильские ВВС начали бомбить Тегеран.