Власти Франции устроили провокацию против Израиля

На открытии Парижского авиасалона 2025 года разразился скандал.

Как передает Day.Az, по распоряжению французских властей были закрыты четыре основных стенда израильских оборонных компаний - Israel Aerospace Industries, Rafael, Elbit Systems и Uvision. Причиной стало требование убрать с выставки экспонаты наступательного оружия, включая ракеты и дроны, участвовавшие в операциях ЦАХАЛ.

Израильские компании отказались выполнять ультиматум, после чего организаторы выставки возвели вокруг их павильонов чёрные перегородки. Это решение вызвало резкое осуждение со стороны Израиля. Представители оборонных предприятий сравнили происходящее с актом политической изоляции, назвав ситуацию скрытым бойкотом. Президент IAI Боаз Леви заявил, что эти действия напоминают попытку маргинализировать Израиль под прикрытием бюрократических формулировок.

Сами французские власти утверждают, что "заранее предупредили участников о необходимости не демонстрировать наступательное вооружение". По их словам, перегородки были временной мерой для соблюдения "дипломатического баланса". Однако в Израиле подобные объяснения сочли лицемерием, отметив, что на той же выставке демонстрируются системы аналогичного назначения от других стран.

Инцидент стал продолжением усиливающегося давления на израильские оборонные компании в Европе. Ранее власти Франции исключили участие Израиля в выставках Eurosatory и Euronaval. Всё это вызывает обеспокоенность в Иерусалиме, где видят в происходящем не только политическую предвзятость, но и попытки устранить конкуренцию на рынке вооружений.

Израильская делегация заявила, что не намерена покидать авиасалон и будет добиваться восстановления доступа к павильонам. Одновременно ведутся консультации на дипломатическом уровне. Власти Израиля рассматривают возможность официальной ноты протеста. Представители правых партий в США также выразили возмущение и призвали Францию немедленно отменить ограничения.

Парижский авиасалон, проходящий с 16 по 22 июня в Ле-Бурже, считается одним из крупнейших в мире. В этом году он привлёк более 2 тысяч компаний из 50 стран. Скандал с изоляцией израильских стендов стал главным событием открытия и уже получил широкую огласку в международной прессе.

В частности, известный французский активист Жереми Бенхаим назвал происходящее бойкотом Израиля.

"Отвратительно и возмутительно!", - написал Бенхаим в адрес властей Франции в соцсети Х.