Автор: Эльчин Алыоглу, директор Baku Network, специально для Day.Az

Франция катится в пропасть - не с шумом, не с криками, а с тревожной, гробовой тишиной общества, которое разучилось верить и устало бояться. Её не уносит буря, как в былые революционные годы - она тонет, как старое судно, гниющее изнутри, пока наверху отплясывает оркестр из министров-миллионеров, не замечающих, что палуба уже под водой.

Под управлением Эммануэля Макрона - человека без корней, без убеждений, без нации - и его нового союзника Франсуа Байру - серого чиновника, одетого в риторику примирения, но насквозь пропитанного страхом перед народом - Франция вступила в фазу морального истощения. Институции сгнили, язык власти превратился в язык издевательства, а правительство - в закрытый клуб тех, кто делит не ответственность, а контракты, субсидии и посты.

Факты не требуют комментариев. 78% граждан не доверяют президенту. Половина молодёжи мечтает уехать. Пенсионеры роются в просроченных товарах на рынках, пока министр экономики, обладающий активами в десятки миллионов, вещает о "необходимости бережливости".

Франция больше не верит. Франция больше не слушает. Франция больше не живёт - она выживает.

И выживает под сапогом той самой элиты, что должна была быть её голосом, щитом, совестью. Но совести у власти больше нет. Есть только страх перед улицей и ненависть к тем, кто напоминает им о долге. А значит, история снова набирает обороты. Страна, родившая Декларацию прав человека, снова подходит к моменту, когда единственным языком правды становится не парламентская трибуна, а шум площади.

17%. Именно столько французов заявляют сегодня, что "одобряют" действия Франсуа Байру на посту премьер-министра. Остальные либо пожимают плечами, либо отворачиваются. Это не просто анти-рекорд - это позор, историческое дно Пятой республики. Ни один глава правительства за всю историю современной Франции не стартовал с таким провалом.

Франсуа Байру не вызывает раздражения - он вызывает недоумение. Его появление в Матиньоне воспринимается как эпизод политической аварии, как временная затычка в дырявом корпусе режима Макрона. И если де Вильпен, сгоревший на протестах против CPE, ещё сохранял 26% поддержки, то Байру сегодня - это пустота в костюме, случайность, возведённая в ранг института.

Он не смог стать ни архитектором реформ, ни символом стабильности, ни даже козлом отпущения. Он - статист, потерявший сценарий.

Но куда драматичнее - цифры по самому Эммануэлю Макрону. В июне его рейтинг обвалился ещё на 5 пунктов и составил 21%. Это практически повторяет его личное дно - 20% в разгар восстания "жёлтых жилетов" в декабре 2018 года. Тогда Франция взрывалась: горели префектуры, полицейские кидали слезоточивые гранаты в собственных соседей, парижские магазины заколачивали витрины фанерой.

Сегодня - тишина. Но это тишина выжженного поля. Никаких иллюзий, никаких обещаний. Франция - в моральном и политическом похмелье. Макрон, которого ещё несколько лет назад называли "Европейским Кеннеди", превратился в институционального призрака, руководителя без народа, без доверия, без будущего.

Он по-прежнему говорит о реформах, но его не слышат. Он подписывает указы, но никто не читает. Он проводит встречи, но даже собственные министры смотрят в сторону. Власть больше не пугает, не вдохновляет и не ведёт. Она просто существует, как пыль на мебели.

Комбинация Байру и Макрона - это не тандем, это психологическая западня для политической системы. Премьер, которому не доверяют даже его коллеги, и президент, вызывающий в лучшем случае скуку, а чаще - раздражение и сарказм.

Что ещё хуже - у этой деградации нет конструктивного выхода. В Национальном собрании - нестабильное большинство. Парламент парализован, как и улица. Политические партии деморализованы или радикализованы. Социалисты разобщены, республиканцы на грани исчезновения, "Ренессанс" Макрона мертв внутри, а "Национальное объединение" Марин Ле Пен - уже не альтернатива, а предполагаемая неизбежность.

Эммануэль Макрон больше не управляет Францией. Он выжидает. Его кабинет - это не орган власти, а комната ожидания коллапса. Каждый новый опрос лишь уточняет дату разрыва - разрыва между государством и обществом.

Не осталось ни мифа о модернизации, ни романтики "стартап-нации", ни образа "неординарного реформатора". Макрон пережил Жёлтые жилеты, пандемию, пенсионную реформу и украденный второй срок. Но он не переживёт вакуум доверия.

Франция переживает не просто кризис. Страна погружается в системный, необратимый, разрушительный коллапс доверия, где институты публичной власти больше не ассоциируются с защитой общего блага, а воспринимаются как личные сейфы элиты. В июне 2025 года этот процесс получил новое, зловещее подтверждение. Высший орган по вопросам прозрачности публичной жизни (Haute Autorité pour la transparence de la vie publique) опубликовал данные об имуществе членов правительства премьер-министра Габриэля Атталья, и эти сведения взорвали общественное пространство Франции.

То, что стало достоянием гласности, по своему содержанию напоминает не правительственные отчёты, а финансовые декларации правящих династий нефтяных монархий. Речь идёт не просто о богатстве. Речь идёт о классовом господстве - прямом, циничном, ничем не замаскированном.

В стране, где уровень инфляции в 2024 году достиг 5,4%, где по официальным данным INSEE более 10 миллионов человек живут за чертой бедности, где в Париже почти каждая пятая молодая семья не может позволить себе отопление зимой, чиновники объявляют: "нужно быть скромнее", "нужно экономить", "нужно реформировать рынок труда". Но кто говорит? Те, чьё состояние позволяет скупать целые кварталы.

Марк Ферраччи, министр промышленности, человек, формирующий политику поддержки реального сектора, задекларировал 22,9 миллиона евро. Основной источник - акции консалтинговой компании, принадлежавшей его отцу. Французская пресса отмечает, что именно эта компания неоднократно выигрывала государственные тендеры. Совпадение? Франция - не наивная страна: 64% французов не верят в честность чиновников, согласно опросу Ipsos за май 2025 года.

Эрик Ломбар, министр экономики - это тот самый человек, который инициировал повышение пенсионного возраста до 65 лет и сокращение дотаций на жильё. Его состояние - 21 миллион евро, из которых 11 миллионов - в акциях частных компаний, включая McKinsey France и Eurogroup Consulting, а 8 миллионов - в элитной недвижимости. Журналистское расследование Mediapart уже в марте 2025 года указывало, что он имеет непосредственные связи с бенефициарами приватизаций в сфере транспорта и энергетики, инициированных его же министерством.

Рашида Дати, министр культуры - 6 миллионов евро. Французская культура тем временем трещит по швам. По отчёту Союза Независимых Театров Франции, 47% региональных театров находятся на грани закрытия. Национальная библиотека сократила бюджет на обновление фондов на 18%, а музеи в департаменте Приморская Сена в апреле не смогли оплатить счета за электричество. На фоне этого министр культуры инвестирует в антиквариат, ювелирные изделия и недвижимость в Марракеше и Дубае.

Жан-Ноэль Барро, министр Европы и иностранных дел, открыто враждебный Востоку и особенно Азербайджану, владеет 5 миллионами евро, в том числе 2 миллиона вложены в недвижимость на Лазурном берегу и 1,7 миллиона - в инвестиционные фонды с активами в Швейцарии и Люксембурге. По данным Le Monde, Барро активно лоббировал интересы банковского сектора во время обсуждения санкций против стран вне ЕС - и одновременно увеличил долю своих инвестиций в иностранных офшорных структурах.

Где налоговая справедливость? Французский Налоговый Союз сообщает, что в 2024 году половина всех налоговых поступлений в бюджет обеспечена 30% населения - остальные уклоняются, оптимизируют, вывозят средства в офшоры. В то же время именно это правительство продавило через парламент закон о сокращении социальных расходов на 3,6 миллиарда евро в 2025 году.

Всё это - не просто коррупция. Это открытая демонстрация классового превосходства, унижение для нации, циничное торжество финансовых интересов над социальным контрактом. Политический класс Франции окончательно превратился в олигархическую касту, которая обогащается на развалинах Республики.

Бывший кандидат в президенты Жан-Люк Меланшон в интервью France Info 12 июня заявил: "Мы больше не в демократической республике, мы в кастовой диктатуре. Народ живёт хуже, министры - всё богаче. Это не равенство. Это плевок в лицо беднякам, учителям, медсёстрам и рабочим".

Франция больше не управляется - ею торгуют, её распиливают, её приватизируют по кускам. Пока миллионы французов не могут позволить себе отпуск, министр экономики летит на выходные на Бали. Пока пенсионеры отказываются от мяса ради отопления, министр культуры покупает виллу в Ницце. Это не просто классовая пропасть. Это глубокая, ядовитая, смертоносная язва, разъедающая само понятие справедливости.

Байру, как и Макрон, - не реформаторы, не спасители, не модернизаторы. Это - институциональные призраки, срывающиеся в пропасть вместе с остатками республиканской легитимности. Франция переживает паралич власти, при котором народ, парламент и даже улица больше не верят ни в обещания, ни в силу политических решений.

Согласно данным INSEE за I квартал 2025 года - безработица выросла до 8,4%, максимума с 2020 года, внутренний спрос упал на 2,1%, несмотря на заявленное "восстановление" экономики, а уровень бедности среди молодёжи превысил 22%, при этом 48% студентов сообщили о невозможности регулярно питаться.

И при всём этом французам навязывают политику сокращения социальных расходов и увеличения налоговой нагрузки. Вся страна видит, что власть живёт отдельно - в мире, где миллионы евро в акциях и виллы в Бордо важнее, чем национальный суверенитет, производственный потенциал или школьное образование.

Франсуа Байру - фигура, которую Макрон использовал как "старого мудреца" при формировании нового правительства. Его выдвижение было призвано создать видимость диалога, центристского баланса, доверия. Итог - катастрофа. Байру не смог сплотить ни левый центр, ни умеренное Право. Он не контролирует фракции в Национальной ассамблее. Он не может собрать устойчивую коалицию даже по самым базовым вопросам - от реформы здравоохранения до миграционной политики.

Этический облик правительства Макрона-Байру - это безмолвный плевок в лицо каждому французу, покупающему хлеб по 3 евро и бензин по 2,1 евро за литр.

Французская улица - один из главных политических акторов в истории Пятой республики. И она вновь просыпается. В Париже, Нанте, Лионе, Тулузе, Страсбурге проходят митинги против социального неравенства, коррупции, закрытия заводов и деклассирования среднего класса.

Акции "За новую республику" собирают до 80 000 человек, по данным префектуры Парижа. А конфедерация профсоюзов CGT уже заявила о возможности всеобщей забастовки осенью 2025 года, если правительство не пересмотрит свою экономическую и социальную политику.

Сегодняшняя Франция - это не просто страна, где министры богаче миллиардеров, а учителя беднее кассиров. Это страна, где институциональная ложь больше не маскируется, где насилие подается как порядок, а обнищание - как реформа. И чем дольше эта система будет сохраняться, тем громче будет звучать одна-единственная, страшная для власти фраза, которая уже висит в воздухе: "Они нас больше не представляют." Это будет не просто череда отставок и кадровых рокировок - это будет обрушение режима, утратившего связь с реальностью. Ни одно государство, основанное на презрении к собственному народу, не выдерживало долго: вне зависимости от уровня богатства, количества охраны или ширины правительственных лимузинов, приходит день, когда стеклянные стены министерств не спасают от камней, летящих с площади.

И когда рухнет последний декор республиканской легитимности, когда элита, прятавшаяся за экранами и барьерами, услышит шаги миллионов на мостовой, станет ясно: это не просто конец правительства Байру. Это - конец кастовой Франции. Начало новой страны.