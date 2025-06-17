Бунт и массовый побег из тюрьмы в Иране

О бунте и массовом побеге заключённых из тюрьмы в Тегеране сообщают иранские оппозиционные каналы.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Судя по видео, люди бегут по шоссе.

По одним данным, заключенные сбежали из следственного изолятора в Тегеране, по другим - из лагеря, где содержались наркоторговцы.

При этом ряд каналов сообщают, что заключенные смогли сбежать после взрывов, которые позволили покинуть место заключения.

Официальными иранскими ресурсами данные видео и информация не подтверждены.