https://news.day.az/world/1760983.html Бунт и массовый побег из тюрьмы в Иране - ВИДЕО О бунте и массовом побеге заключённых из тюрьмы в Тегеране сообщают иранские оппозиционные каналы. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Судя по видео, люди бегут по шоссе. По одним данным, заключенные сбежали из следственного изолятора в Тегеране, по другим - из лагеря, где содержались наркоторговцы.
Бунт и массовый побег из тюрьмы в Иране - ВИДЕО
О бунте и массовом побеге заключённых из тюрьмы в Тегеране сообщают иранские оппозиционные каналы.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Судя по видео, люди бегут по шоссе.
По одним данным, заключенные сбежали из следственного изолятора в Тегеране, по другим - из лагеря, где содержались наркоторговцы.
При этом ряд каналов сообщают, что заключенные смогли сбежать после взрывов, которые позволили покинуть место заключения.
Официальными иранскими ресурсами данные видео и информация не подтверждены.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре