Члены правящих партий ряда стран в Ханкенди

Участники проходящей в Шуше международной конференции, организованной партией "Ени Азербайджан" на тему "Новый мировой порядок: геополитические аспекты и глобальные вызовы", сегодня посетили город Ханкенди.

Об этом Day.Az сообщили в отделе по связям с общественностью Службы восстановления, строительства и управления в городе Ханкенди, Агдеринском и Ходжалинском районах.

Было отмечено, что гостей встретил заместитель специального представителя Президента Азербайджанской Республики в городе Ханкенди, Агдеринском и Ходжалинском районах Сабухи Гахраманов.

Участники конференции осмотрели общую панораму города с площади Победы. Им была дана краткая информация о Музее Победы. Гости также ознакомились с проводимыми в городе Ханкенди реставрационно-строительными и реконструкционными работами. Затем был посещен Карабахский университет.

Напомним, что в конференции в Шуше принимают участие руководители правящих партий ряда стран.