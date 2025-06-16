Мы контролируем небо над Тегераном

Израильские ВВС контролируют небо над Тегераном.

Как передает Day.Az, об этом заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время выступления на авиабазе Тель-Ноф.

"В отличие от режима Ирана, который нацелен на мирных жителей, мы поражаем цели режима. Мы говорим жителям Тегерана - эвакуируйтесь. Мы переходим к действиям", - добавил он.

В ночь с 12 на 13 июня израильские ВВС нанесли удары по территории Ирана. Стало известно, что военные и ученые погибли в результате ударов Израиля по Ирану. Позднее Иран пообещал жесткий ответ за удары. Кроме того, МИД Азербайджана выразил обеспокоенность в связи с израильско-иранским конфликтом.

Позднее к ночи 13 июня Иран начал ответную операцию против Израиля "Суровое наказание". Иранские ракеты дважды попали по зданию Минобороны Израиля. Уже 14 июня с утра очередная волна ракет Ирана накрыла Израиль. Израиль также продолжил наносить удары по иранской территории. К вечеру 14 июня Израиль снова начал атаки. Иранские ПВО пытались отбивать удары. Затем ближе к ночи Иран начал комбинированную атаку на Израиль с использованием ракет и БПЛА. Одновременно израильские ВВС начали бомбить Тегеран.