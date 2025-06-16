https://news.day.az/society/1760849.html Авария на одном из магистральных водопроводов Азербайджана В связи с аварией на водопроводе Огуз-Габала-Баку в водоснабжении большинства районов города Баку и Абшеронского полуострова возникнет временный перерыв. Как сообщает Day.Az, об этом заявили в Государственном агентстве водных ресурсов Азербайджана.
Авария на одном из магистральных водопроводов Азербайджана
В связи с аварией на водопроводе Огуз-Габала-Баку в водоснабжении большинства районов города Баку и Абшеронского полуострова возникнет временный перерыв.
Как сообщает Day.Az, об этом заявили в Государственном агентстве водных ресурсов Азербайджана.
Отмечается, что после завершения работ подача воды будет восстановлена в прежнем режиме до 20 июня.
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