Авария на одном из магистральных водопроводов Азербайджана

В связи с аварией на водопроводе Огуз-Габала-Баку в водоснабжении большинства районов города Баку и Абшеронского полуострова возникнет временный перерыв.

Как сообщает Day.Az, об этом заявили в Государственном агентстве водных ресурсов Азербайджана.

Отмечается, что после завершения работ подача воды будет восстановлена в прежнем режиме до 20 июня.