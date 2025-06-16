В Каспийском море произошло землетрясение

В Каспийском море зафиксировано землетрясение.

Об этом передает Day.Az со ссылкой на Республиканский центр сейсмологической службы при Национальной академии наук Азербайджана.

Сообщается, что магнитуда подземных толчков, зарегистрированных в 10:32 по местному времени, составила 3,1 балла, глубина - 20 километров.