Азербайджан превращает художественное наследие в глобальный бренд.

Об этом в интервью Day.Az сказала литовский исследователь, исполнительный директор ArtXchange Global Орнела Раманаускайте.

По ее словам, традиция классической живописи в Азербайджане выделяется своей бунтарской аутентичностью, которая процветала, несмотря на ограничения в советское время.

"Это отражает неукротимый дух азербайджанского народа - сильный индивидуализм, смягченный исключительным техническим мастерством. Это сочетание творческой смелости и строгого развития навыков создает отличительный художественный голос, который заслуживает большего международного признания. Консультируя состоятельных людей по диверсификации портфеля за счет приобретения произведений искусства, я отметила для себя растущий интерес к развивающимся рынкам с сильными художественными традициями. У Азербайджана есть потенциал извлечь выгоду из этой тенденции", - отметила литовский исследователь.

Она подчеркнула, что недавно представила азербайджанского художника на Международной художественной ярмарке ArtVilnius'24 с итальянской галереей Cento89, и его работы привлекли значительное внимание.

"Этот успех демонстрирует международную привлекательность азербайджанских художников при наличии соответствующих платформ. Развитие надежной местной экосистемы визуального искусства позволит Азербайджану воспитывать всемирно признанных художников, которые могли бы значительно повысить культурный статус страны и создать новые инвестиционные возможности. Важно понимать, что искусство больше не является просто украшением - это предмет коллекционирования, который люди и компании покупают для инвестиций. Это также средство культурной инженерии - рассказывание историй страны через искусство и охват международной аудитории. Кроме того, всемирно признанные художники придают авторитет глобальной репу тации страны, способствуя развитию туризма и интереса к национальному повествованию", - отметила Орнела Раманаускайте.

В то же время она добавила, что самые выдающиеся художники Азербайджана умело лавируют между мировыми современными художественными практиками и богатыми местными традициями, создавая визуально яркие и концептуально сложные работы.

"Такие художники, как Фарид Расулов ​​и Фаиг Ахмед, которые переосмысливают традиционное ковроделие через призму современности, являются примером этого прочного синтеза, который находит отклик в глобальных художественных контекстах. Потенциал развития поддерживаемых правительством инициатив в области искусства или культурного наследия, которые связывают традиционные ремесла с современным выражением, может позиционировать Азербайджан как лидера в устойчивом культурном развитии. Благодаря "artXchange Global" мы увидели, как продуманно выстроенные повествования вокруг традиционных практик могут создавать культурное сохранение и экономические возможности", - констатировала исполнительный директор.

Кроме того, Орнела Раманаускайте отметила, что уникальное геополитическое положение Азербайджана также предлагает захватывающие перспективы культурной идентичности, которые можно исследовать с помощью амбициозных кураторских проектов.

"Опыт страны в навигации между различными культурными сферами обеспечивает богатую концептуальную основу для художественных исследований, которые будут представлять значительный интерес для международных институтов и коллекционеров, ищущих свежие перспективы. Азербайджан занимает уникальное геополитическое и культурное положение на стыке восточной и западной цивилизаций. Это местоположение в сочетании с глубокими традициями Азербайджана, сильной национальной идентичностью и подлинным характером его народа создает исключительные стратегические преимущества во все более многополярном мире", - сказала литовский исследователь.

Исполнительный директор также добавила, что такое сбалансированное положение позволяет Азербайджану быть культурно "двуязычным", свободно владеть западными и восточными парадигмами, создавая возможности для отличительных культурных предложений и дипломатических инициатив.

"В своей работе с творческими индустриями и управлением культурным наследием на правительственном уровне я заметила, что страны, способные выступать в качестве подлинных культурных интерпретаторов между различными традициями, часто достигают непропорционального влияния в международных культурных диалогах. Азербайджан идеально подходит для этой роли.

Недавние события в Карабахе представляют замечательную возможность. Во время моих визитов в Шушу, Зангелан и Ханкенди я была впечатлен новой инфраструктурой, которая могла бы поддерживать амбициозные международные инициативы. Благодаря художественному взаимодействию Карабах может превратиться в глобальный символ восстановления и построения мира. Подход Азербайджана к восстановлению этих регионов с учетом их культурного значения демонстрирует тонкое понимание того, как культурные ценности могут способствовать исцелению и развитию", - отметила Орнела Раманаускайте.

Она заключила, что благодаря стратегическим инвестициям и международному партнерству Азербайджан зарекомендует себя как ведущая лаборатория культурной дипломатии, инноваций и обмена - уникальная позиция, на которую страна может по праву претендовать.