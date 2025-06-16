https://news.day.az/world/1760957.html Трамп встретится с Мерцем и Стармером Президент США Дональд Трамп проведет на полях саммита Группы семи в Кананаскисе (канадская провинция Альберта) двусторонние встречи с канцлером Германии Фридрихом Мерцем и премьер-министром Великобритании Киром Стармером. Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила журналистам пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.
Трамп встретится с Мерцем и Стармером
Президент США Дональд Трамп проведет на полях саммита Группы семи в Кананаскисе (канадская провинция Альберта) двусторонние встречи с канцлером Германии Фридрихом Мерцем и премьер-министром Великобритании Киром Стармером.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила журналистам пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.
Как она уточнила, эти переговоры пройдут позднее 16 июня. Ливитт не пояснила, какие вопросы будут обсуждаться.
В эти минуты Трамп проводит в Кананаскисе двустороннюю встречу с премьер-министром Канады Марком Карни.
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