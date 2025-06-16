Трамп встретится с Мерцем и Стармером

Президент США Дональд Трамп проведет на полях саммита Группы семи в Кананаскисе (канадская провинция Альберта) двусторонние встречи с канцлером Германии Фридрихом Мерцем и премьер-министром Великобритании Киром Стармером.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила журналистам пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

Как она уточнила, эти переговоры пройдут позднее 16 июня. Ливитт не пояснила, какие вопросы будут обсуждаться.

В эти минуты Трамп проводит в Кананаскисе двустороннюю встречу с премьер-министром Канады Марком Карни.