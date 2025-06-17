https://news.day.az/politics/1760986.html Из Баку в Москву эвакуированы 12 российских учёных Двенадцать российских учёных, вынужденных покинуть иранскую столицу из-за обострения ситуации между Ираном и Израилем, были доставлены из Баку в Москву. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на пресс-секретаря Фонда поддержки публичной дипломатии имени А.М. Горчакова Алёну Исакову.
Из Баку в Москву эвакуированы 12 российских учёных
Двенадцать российских учёных, вынужденных покинуть иранскую столицу из-за обострения ситуации между Ираном и Израилем, были доставлены из Баку в Москву.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на пресс-секретаря Фонда поддержки публичной дипломатии имени А.М. Горчакова Алёну Исакову.
"Сегодня из Баку в Москву прибыли 12 членов делегации Фонда, участвовавших в "Образовательной экспедиции БРИКС", проходившей в Тегеране с 12 по 14 июня. Их возвращение координировал Фонд", - заявила Исакова.
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