Из Баку в Москву эвакуированы 12 российских учёных

Двенадцать российских учёных, вынужденных покинуть иранскую столицу из-за обострения ситуации между Ираном и Израилем, были доставлены из Баку в Москву.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на пресс-секретаря Фонда поддержки публичной дипломатии имени А.М. Горчакова Алёну Исакову.

"Сегодня из Баку в Москву прибыли 12 членов делегации Фонда, участвовавших в "Образовательной экспедиции БРИКС", проходившей в Тегеране с 12 по 14 июня. Их возвращение координировал Фонд", - заявила Исакова.