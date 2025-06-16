https://news.day.az/society/1760908.html Азербайджан помог эвакуировать граждан Таджикистана из Ирана - ФОТО На КПП "Астара" осуществлена очередная эвакуация из Ирана. Как сообщает в понедельник Day.Az, большинство из эвакуированной группы в составе десяти человек является гражданами Таджикистана. Они прошли пограничный контроль в соответствии с установленными правилами. Это первая группа, эвакуированная через КПП за день.
Азербайджан помог эвакуировать граждан Таджикистана из Ирана - ФОТО
На КПП "Астара" осуществлена очередная эвакуация из Ирана.
Как сообщает в понедельник Day.Az, большинство из эвакуированной группы в составе десяти человек является гражданами Таджикистана.
Они прошли пограничный контроль в соответствии с установленными правилами. Это первая группа, эвакуированная через КПП за день.
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