Азербайджан помог эвакуировать граждан Таджикистана из Ирана

На КПП "Астара" осуществлена очередная эвакуация из Ирана.

Как сообщает в понедельник Day.Az, большинство из эвакуированной группы в составе десяти человек является гражданами Таджикистана.

Они прошли пограничный контроль в соответствии с установленными правилами. Это первая группа, эвакуированная через КПП за день.