https://news.day.az/society/1760908.html

Азербайджан помог эвакуировать граждан Таджикистана из Ирана - ФОТО

На КПП "Астара" осуществлена очередная эвакуация из Ирана. Как сообщает в понедельник Day.Az, большинство из эвакуированной группы в составе десяти человек является гражданами Таджикистана. Они прошли пограничный контроль в соответствии с установленными правилами. Это первая группа, эвакуированная через КПП за день.