Кыргызстан поблагодарил Азербайджан

Министерство иностранных дел Кыргызстана поблагодарило Азербайджан за содействие 28 кыргызским гражданам в пересечении границы между Ираном и Азербайджаном через контрольно-пропускной пункт "Астара".

Об этом передает Day.Az со ссылкой на внешнеполитическое ведомство.

"Министерство иностранных дел Кыргызской Республики выражает искреннюю благодарность азербайджанской стороне за оказанное всестороннее содействие, высокий уровень организации и конструктивное взаимодействие, обеспечившее безопасный транзит эвакуированных граждан", - говорится в сообщении министерства.

Отмечается, что в целях обеспечения безопасности и защиты прав и интересов граждан Кыргызстана, находящихся за рубежом, Министерство иностранных дел в тесном взаимодействии с дипломатическими представительствами в Иране и Азербайджане организовало комплекс мероприятий по эвакуации наших соотечественников.

В настоящее время предпринимается необходимое содействие для скорейшего возвращения эвакуированных граждан из Азербайджана в Кыргызстан в ближайшие дни.