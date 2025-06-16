В Израиле заявили, что Иран по-прежнему располагает крупным ракетным арсеналом

Советник премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху по национальной безопасности Цахи Ханегби заявил в интервью израильскому армейскому радио, что Иран по-прежнему располагает тысячами баллистических ракет, сообщает Day.Az.

Ханегби также высказался о возможных последствиях операций, проводимых Израилем.

"Это не та война, которая положит конец иранской угрозе в долгосрочной перспективе",- добавил он.

По оценкам израильских аналитиков, Иран располагает примерно 1500-2000 баллистическими ракетами, при этом сотни из них уже были использованы.

В ночь с 12 на 13 июня израильские ВВС нанесли удары по территории Ирана. Стало известно, что военные и ученые погибли в результате ударов Израиля по Ирану. Позднее Иран пообещал жесткий ответ за удары. Кроме того, МИД Азербайджана выразил обеспокоенность в связи с израильско-иранским конфликтом.

Позднее к ночи 13 июня Иран начал ответную операцию против Израиля "Суровое наказание". Иранские ракеты дважды попали по зданию Минобороны Израиля. Уже 14 июня с утра очередная волна ракет Ирана накрыла Израиль. Израиль также продолжил наносить удары по иранской территории. К вечеру 14 июня Израиль снова начал атаки. Иранские ПВО пытались отбивать удары. Затем ближе к ночи Иран начал комбинированную атаку на Израиль с использованием ракет и БПЛА. Одновременно израильские ВВС начали бомбить Тегеран.