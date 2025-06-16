Британия вывезла семьи дипломатов из Тегерана до ударов Израиля

Правительство Великобритании вывезло семьи дипломатов из Тегерана незадолго до ударов Израиля по Ирану. Об этом сообщила газета The Daily Telegraph со ссылкой на источники.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, по ее информации, эвакуация состоялась в то же самое время, когда Вашингтон вывозил членов семей американских военнослужащих с Ближнего Востока. Издание указало, что британские власти решили не эвакуировать самих дипломатов из Тегерана для сохранения коммуникаций с исламской республикой.

Кроме того, Лондон не планирует вывозить проживающих в Иране подданных Великобритании, подчеркнула газета. Согласно изданию, королевство также не имеет планов по эвакуации британцев из Израиля, рассчитывая на скорое открытие воздушного пространства страны и возобновление коммерческих рейсов.