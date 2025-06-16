https://news.day.az/world/1760981.html

Новая волна запусков ракет Ирана по Израилю

Вооруженные силы Ирана начали наносить новые ракетные удары по целям на территории Израиля. Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство Tasnim. Сколько именно боеприпасов было выпущено в сторону еврейского государства, не уточняется. В ночь с 12 на 13 июня израильские ВВС нанесли удары по территории Ирана.