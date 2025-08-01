https://news.day.az/world/1771489.html Трамп призвал наказать виновных в крупнейшем скандале в истории США Фабрикация разведданных о якобы вмешательстве России в президентские выборы 2016 года является крупнейшим скандалом в американской истории. Как передает Day.Az, об этом заявил президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social. "Это крупнейший скандал в истории Америки.
Трамп призвал наказать виновных в крупнейшем скандале в истории США
Фабрикация разведданных о якобы вмешательстве России в президентские выборы 2016 года является крупнейшим скандалом в американской истории.
Как передает Day.Az, об этом заявил президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social.
"Это крупнейший скандал в истории Америки. Виновные в этом преступлении должны заплатить высокую цену", - пригрозил американский лидер.
Трамп добавил, что фабрикация разведданных полностью раскрыта, а все факты по этому делу "изложены черным по белому". Глава белого дома подчеркнул, что повторения подобных ситуаций допускать нельзя.
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