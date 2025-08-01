Трамп призвал наказать виновных в крупнейшем скандале в истории США

Фабрикация разведданных о якобы вмешательстве России в президентские выборы 2016 года является крупнейшим скандалом в американской истории.

Как передает Day.Az, об этом заявил президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social.

"Это крупнейший скандал в истории Америки. Виновные в этом преступлении должны заплатить высокую цену", - пригрозил американский лидер.

Трамп добавил, что фабрикация разведданных полностью раскрыта, а все факты по этому делу "изложены черным по белому". Глава белого дома подчеркнул, что повторения подобных ситуаций допускать нельзя.