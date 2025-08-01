https://news.day.az/society/1771518.html Названы самые популярные соцсети в Азербайджане В прошлом месяце самой популярной социальной сетью в Азербайджане является Instagram. Как сообщает Day.Az со ссылкой на "StatCounter", доля Instagram на рынке социальных сетей Азербайджана за этот период составила 34,01%.
Названы самые популярные соцсети в Азербайджане
В прошлом месяце самой популярной социальной сетью в Азербайджане является Instagram.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на "StatCounter", доля Instagram на рынке социальных сетей Азербайджана за этот период составила 34,01%.
Это на 1,94 процентного пункта больше по сравнению с июнем текущего года и на 4,15 процентного пункта меньше по сравнению с июлем 2024 года.
По количеству пользователей второе место занимает "Facebook" с долей 31,73%. Третьей по популярности социальной сетью в стране стал "YouTube" с долей 15,31%.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре