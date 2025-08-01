Названы самые популярные соцсети в Азербайджане

В прошлом месяце самой популярной социальной сетью в Азербайджане является Instagram.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на "StatCounter", доля Instagram на рынке социальных сетей Азербайджана за этот период составила 34,01%.

Это на 1,94 процентного пункта больше по сравнению с июнем текущего года и на 4,15 процентного пункта меньше по сравнению с июлем 2024 года.

По количеству пользователей второе место занимает "Facebook" с долей 31,73%. Третьей по популярности социальной сетью в стране стал "YouTube" с долей 15,31%.