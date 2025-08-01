США введут в отношении Швейцарии пошлины на импорт

Соединенные Штаты будут вынуждены ввести в отношении Швейцарии повышенные пошлины на импорт в размере 39%, поскольку страна отказалась пойти на "существенные уступки" в виде снижения торговых барьеров с США.

Как передает Day.Az, об этом сообщает Reuters.

"Швейцария, будучи одной из самых богатых стран мира с самым высоким уровнем дохода, не может ожидать, что Соединенные Штаты будут терпеть односторонние торговые отношения", - заявил представитель Белого дома.