https://news.day.az/officialchronicle/1771470.html В Азербайджане обнаруженные при разминировании опасные вещества будут передаваться МЧС - Указ Опасные вещества, обнаруженные при разминировании, будут передаваться в Министерство по чрезвычайным ситуациям Азербайджана.
В Азербайджане обнаруженные при разминировании опасные вещества будут передаваться МЧС - Указ
Опасные вещества, обнаруженные при разминировании, будут передаваться в Министерство по чрезвычайным ситуациям Азербайджана.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, это нашло отражение в указе Президента Ильхама Алиева о внесении изменений в указ "О применении закона Азербайджанской Республики от 13 декабря 2024 года № 90-VIIQ "О разминировании" и регулировании некоторых вопросов, связанных с этим".
Согласно указу, опасные вещества, обнаруженные в ходе разминирования, должны быть немедленно переданы в МЧС исполнителем на основании акта, с уведомлением уполномоченного органа заказным почтовым отправлением или в электронном виде.
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