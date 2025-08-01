Названо количество мин, обезвреженных в Карабахе в июле

Агентство Азербайджанской Республики по разминированию обнародовало информацию об операциях, проведенных в июле структурами, занимающимися разминированием освобожденных от оккупации территорий.

Как сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Агентство, в течение июля были обнаружены и обезврежены 265 противопехотных, 57 противотанковых мин и 2007 неразорвавшихся боеприпасов.

За прошедший месяц от мин и неразорвавшихся боеприпасов очищено 7058,9 га территории.

Отметим, что операции по разминированию были проведены Агентством Азербайджанской Республики по разминированию, министерством обороны, министерством по чрезвычайным ситуациям и Государственной пограничной службой, а также четырьмя частными компаниями в Тертерском, Агдеринском, Кяльбаджарском, Агдамском, Ходжалинском районах, Ханкенди, Шушинском, Ходжавендском, Лачинском, Физулинском, Джебраильском, Губадлинском и Зангиланском районах, в том числе на территории освобожденных от оккупации сел Баганис Айрым, Ашагы Аскипара, Хейрымлы, Гызылгаджилы Газахского района.