Состоялась очередная церемония выпуска Академии БПЛА ВВС Азербайджана

В соответствии с планом подготовки на 2025 год в Академии беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) ВВС Азербайджана состоялся выпуск курса подготовки специалистов БПЛА.

Как передает Day.Az, об этом Trend сообщили в минобороны Азербайджана.

"Сначала минутой молчания была почтена память Общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева и шехидов, отдавших жизнь во имя территориальной целостности нашей страны, прозвучал Государственный гимн Азербайджанской Республики.

Выступивший на мероприятии полковник Мобил Овчиев поздравил выпускников от имени руководства Министерства обороны и пожелал им успехов в дальнейшей службе.

В заключение окончившим курс военнослужащим были вручены сертификаты", - отмечается в информации ведомства.