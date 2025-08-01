https://news.day.az/society/1771584.html Названо число вышедших на пенсию по возрасту на льготных условиях в Азербайджане За последние два года в перечень профессий и должностей, дающих право на досрочную пенсию по возрасту на льготных условиях, добавлено 65 профессий и должностей. Как передает Day.Az, об этом сообщили в министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана в ответ на запрос Trend.
Названо число вышедших на пенсию по возрасту на льготных условиях в Азербайджане
За последние два года в перечень профессий и должностей, дающих право на досрочную пенсию по возрасту на льготных условиях, добавлено 65 профессий и должностей.
Как передает Day.Az, об этом сообщили в министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана в ответ на запрос Trend.
Согласно информации, в настоящее время в этом списке более 4 тысяч профессий и должностей, показателей, дающих возможность выхода на пенсию на 5 лет раньше.
Было отмечено, что за истекший период 2025 года 3 247 лицам была назначена пенсия по возрасту на льготных условиях.
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