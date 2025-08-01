Суд не поверил Надин Арсланян

Федеральный судья отклонил ходатайство Надин Менендес (Арсланян) о новом судебном разбирательстве, заявив, что представленные против неё доказательства были "более чем достаточными" для вынесения обвинительного приговора по всем пунктам, связанным с масштабной международной схемой взяточничества, в которой участвовал её муж - опозорившийся бывший сенатор Роберт Менендес.

Как передает Day.Az, об этом пишет портал Courthouse News Service.

Издание отмечает, что в постановлении на 51 странице судья Окружного суда США Сидни Стайн указал, что обвинительный приговор Надин Арсланян был "полностью подтверждён обширными свидетельскими показаниями и документальными доказательствами", представленными присяжным во время трёхнедельного судебного процесса, прошедшего ранее в этом году.

"Кроме того, подсудимая не указала на какое-либо проявление несправедливости - тем более на очевидную несправедливость, - которое требовало бы нового судебного разбирательства", - постановил судья.

В прошлом месяце Арсланян подала ходатайство об отмене обвинительного приговора, утверждая, что доказательства прокуратуры против неё были недостаточными. Она также заявила, что обвинение вынудило её сменить адвоката, намекнув, что может вызвать её давнего защитника Дэвида Шертлера в качестве свидетеля - чего в итоге не произошло в суде.

Однако Стайн не принял эти доводы, отметив, что Надин Арсланян впервые поднимает этот вопрос, связанный с Шестой поправкой, более чем через год после того, как сама решила сменить адвоката. Он сослался на прецеденты Верховного суда, согласно которым "основная цель" Шестой поправки заключается в том, чтобы "обеспечить каждому обвиняемому эффективного защитника, а не непременно того адвоката, которого он предпочитает".

"На протяжении всего времени до настоящего ходатайства подсудимая ни разу не выражала желания вновь привлечь Шертлера или его фирму к делу", - указал Стайн в постановлении.

"Она не поинтересовалась, почему имя Шертлера не появилось в списке свидетелей обвинения ни до, ни во время суда, и не возражала, когда дело было передано присяжным, несмотря на то, что обвинение так и не вызвало Шертлера..."

В заявлении для издания Courthouse News адвокат Арсланян выразила намерение обжаловать это решение судьи.

"Хотя мы разочарованы решением суда, мы с нетерпением ждём возможности поднять эти вопросы, особенно касающиеся нарушения Шестой поправки, в Апелляционном суде Второго округа", - заявила Сара Криссоф из юридической фирмы Cozen O'Connor.

Адвокат пытается утверждать, что правительство якобы нарушило основное конституционное право Арсланян на защиту.

Тем не менее, судья Стайн признал обвинения по пунктам 1 и 15 - "сговор с целью дачи взятки" и "сговор с должностным лицом с целью выступать в качестве иностранного агента" - дублирующимися, и вынесет приговор только по одному из них. Такое же решение было принято в отношении Роберта Менендеса и других обвиняемых.

Ранее, в 2023 году, Роберту и Надин Менендес были предъявлены обвинения в получении различных взяток от бизнесменов из Нью-Джерси и одного египетского чиновника в обмен на политическое влияние сенатора. До своей отставки в связи с федеральными обвинениями Роберт Менендес занимал пост председателя Комитета по международным делам Сената США и был самым высокопоставленным латиноамериканцем в Конгрессе.

В ходе расследования в доме супругов в Нью-Джерси были обнаружены огромные суммы взяток, включая слитки золота, кабриолет Mercedes-Benz и тысячи долларов наличными - часть которых была спрятана в одежде с именем сенатора.

Роберт Менендес и двое его сообвиняемых были признаны виновными в прошлом году. Бывший сенатор был приговорён к 11 годам заключения, и, до отправки в тюрьму, начал подрывать доверие к судебной системе, очевидно, рассчитывая заручиться поддержкой бывшего президента Дональда Трампа, который нередко использовал аналогичную риторику.

Позже у Надин Арсланян неожиданно всплыл диагноз рака молочной железы, в связи с чем она предстала перед судом отдельно в начале этого года. Процесс над ней привлёк куда меньше внимания, чем над её мужем, и во время перерывов она часто оставалась одна в зале суда как единственная подсудимая. Обвинение использовало практически те же доказательства, что и на первом процессе.

Роберт Менендес ни разу не появился на судебных заседаниях по делу своей жены.

На том суде присяжные совещались около восьми часов, прежде чем вынести вердикт, признав Надин виновной по всем 15 пунктам обвинения, включая взяточничество, мошенничество с использованием электронных средств и воспрепятствование правосудию.

Оглашение приговора в её отношении назначено на 11 сентября.