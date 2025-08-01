Экс-чемпион UFC получил в подарок золотой iPhone

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Джон Джонс рассказал в своих соцсетях, что получил в подарок от друзей из Дубая (ОАЭ) золотой iPhone 16 Pro Max, передает Day.Az.

"Хочу поблагодарить моих друзей из Дубая за то, что они подарили мне этот прекрасный золотой iPhone 16 Pro Max", - написал Джон Джонс.

37-летний Джон Джонс объявил о завершении карьеры.

Джонс - бывший двукратный чемпион UFC в полутяжелом весе и самый молодой чемпион за всю историю этой организации, действующий чемпион UFC в тяжелом весе. За всю профессиональную карьеру Джонс потерпел лишь одно поражение, которое было присуждено в результате дисквалификации. Всего на его счету в ММА 28 победных поединков, еще один бой был признан несостоявшимся.