Въезжающие в Карабах могут получить разрешение в E-polis

Мобильное приложение E-polis постоянно совершенствуется министерством внутренних дел, и благодаря нововведениям, процесс выдачи разрешений на поездки в освобожденные от оккупации регионы организуется еще быстрее и удобнее.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, в пресс-службе МВД сообщили, что получить разрешение на въезд в Карабах можно в электронном виде через недавно добавленную в мобильное приложение функцию.

"Для этого вы заходите в приложение и выбираете на главной странице в списке "Разрешение в Карабах" или "Услуги" поле "Получение разрешения на въезд на освобожденные от оккупации территории". После нажатия кнопки "Применить" во всплывающем окне вы вводите свои контакты, чтобы к вам вовремя приходили уведомления. На следующем этапе вы выбираете районы, которые хотите посетить, и даты. Обратите внимание, что разрешение выдается максимум на 5 дней. После того, как будут введены данные о государственных регистрационных номерах и доверенности на автомобиль, который вы будете использовать во время поездки, максимум 9 человек будут допущены к поездке в зависимости от мест в вашем автомобиле.

Также обратите внимание, что пассажирами могут быть как местные, так и иностранные граждане с соответствующими документами. Далее следует проверить информацию и заполнить заявку, нажав кнопку "Подтвердить". Уведомления будут отправляться в ваш "электронный кабинет" в приложении или, если его нет, на ваш номер мобильного телефона через SMS", - сказали в пресс-службе.