Драка на свадьбе в Евлахе

В Евлахе на свадьбе произошла драка.

Как передает Day.Az, инцидент зафиксирован в действующем на территории города дворце торжеств Turan. Житель района Мурад Агаев (имя и фамилия условные) пришел на малую свадьбу (торжество по случаю обрезания) ребенка своего знакомого.

Выпив там спиртное, он направился в фойе, где увидел, как его знакомый Ядигяр матерится. Мурад попросил Ядигяра не ругаться, так как на свадьбе присутствовали женщины. В этот момент находившийся в состоянии алкогольного опьянения Ядигяр, приблизившись к Мураду, попытался ударить его. Тогда Мурад, оттолкнув Ядигяра, свалил его и удалился.

В результате Ядигяр упал с лестницы и был госпитализирован с тяжёлой черепно-мозговой травмой.

По данному факту было возбуждено уголовное дело и направлено в Шекинский суд по тяжким преступлениям.

Суд приговорил М.Агаева к 4 годам лишения свободы.