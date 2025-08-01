https://news.day.az/tourism/1771558.html Пассажиров в Турции оштрафовали за неподчинение во время полёта - ВИДЕО В Турции впервые оштрафовали пассажиров рейса, вставших раньше времени - экипаж пытался усадить людей, но безрезультатно, тогда на борт позвали полицейских. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. "Уважаемые гости, самолёт ещё не прибыл на место парковки.
Пассажиров в Турции оштрафовали за неподчинение во время полёта - ВИДЕО
В Турции впервые оштрафовали пассажиров рейса, вставших раньше времени - экипаж пытался усадить людей, но безрезультатно, тогда на борт позвали полицейских.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
"Уважаемые гости, самолёт ещё не прибыл на место парковки. Пожалуйста, оставайтесь на своих местах, пристегните ремни безопасности и не открывайте багажные полки. Резкие торможения во время руления могут привести к выпадению ручной клади из открытых багажных полок, что может привести к травмам", - говорилось в предупреждении.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре