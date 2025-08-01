Принимать решения об установке памятников в Азербайджане могут только государство и народ

Законный демонтаж бюста художника армянского происхождения Ованеса Айвазяна (Ивана Айвазовского), незаконно установленного в городе Ханкенди в 2021 году и не имеющего никакого отношения к Азербайджану и его исконной земле Карабаху, "вынудил" ряд депутатов Государственной Думы России вновь озвучить антиазербайджанские заявления.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил депутат Милли Меджлиса Рамид Намазов.

"Одним из тех, у кого произошедшее вызвало "недоумение", является председатель комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Госдумы Ярослав Нилов. В своем интервью он почему-то политизирует демонтаж памятника. Связывая его с определенными разногласиями в российско-азербайджанских двусторонних отношениях и описывая ситуацию как "часть борьбы с памятниками в ряде стран бывшего СССР", он задается риторическим вопросом: "Победили ли они?"

Хочу напомнить депутату Нилову и тем, кто думает так же, что решение о том, устанавливать ли памятник кому-либо на суверенной территории Азербайджанской Республики - будь то Карабах или любой другой регион страны - могут принимать исключительно азербайджанское государство и народ.

Это относится и к случаю с памятником Ованесу Айвазяну - художнику XIX века, которого представляют как русского, и который не имел никакого отношения к региону и даже никогда не посещал его", - сказал он.