https://news.day.az/society/1771529.html На этой улице в Баку будет ограничено движение В связи с проведением ремонтных работ на участке улицы Абдуррахим бека Хагвердиева в Ясамальском районе города Баку - от проспекта Мятбуат до проспекта Иншаатчылар - движение автотранспорта будет частично ограничено с 08:00 2 августа до 22:00 3 августа.
На этой улице в Баку будет ограничено движение
В связи с проведением ремонтных работ на участке улицы Абдуррахим бека Хагвердиева в Ясамальском районе города Баку - от проспекта Мятбуат до проспекта Иншаатчылар - движение автотранспорта будет частично ограничено с 08:00 2 августа до 22:00 3 августа.
Как передаёт Day.Az, об этом сообщили в Государственном агентстве автомобильных дорог Азербайджана.
В связи с текущими ремонтными работами водителей просят быть предельно внимательными на указанном участке, соблюдать правила дорожного движения и требования временных дорожных знаков.
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