На этой улице в Баку будет ограничено движение

В связи с проведением ремонтных работ на участке улицы Абдуррахим бека Хагвердиева в Ясамальском районе города Баку - от проспекта Мятбуат до проспекта Иншаатчылар - движение автотранспорта будет частично ограничено с 08:00 2 августа до 22:00 3 августа.

Как передаёт Day.Az, об этом сообщили в Государственном агентстве автомобильных дорог Азербайджана.

В связи с текущими ремонтными работами водителей просят быть предельно внимательными на указанном участке, соблюдать правила дорожного движения и требования временных дорожных знаков.