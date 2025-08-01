https://news.day.az/officialchronicle/1771468.html Фахраддин Манафов награжден орденом "Шохрат" - Распоряжение Фахраддин Манафов награжден орденом "Шохрат". Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение в связи с этим. Согласно распоряжению, за заслуги в развитии азербайджанского киноискусства Фахраддин Манаф оглу Манафов награжден орденом "Шохрат".
Фахраддин Манафов награжден орденом "Шохрат" - Распоряжение
Фахраддин Манафов награжден орденом "Шохрат".
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение в связи с этим.
Согласно распоряжению, за заслуги в развитии азербайджанского киноискусства Фахраддин Манаф оглу Манафов награжден орденом "Шохрат".
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