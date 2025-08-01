Фахраддин Манафов награжден орденом "Шохрат"

Фахраддин Манафов награжден орденом "Шохрат".

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение в связи с этим.

Согласно распоряжению, за заслуги в развитии азербайджанского киноискусства Фахраддин Манаф оглу Манафов награжден орденом "Шохрат".