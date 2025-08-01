Осьминог напал на ребенка в океанариуме

В контактном океанариуме Сан-Антонио, США, осьминог оставил юному посетителю множество синяков.

Как передает Day.Az, об этом сообщает KSAT.

По словам матери пострадавшего мальчика Бритни Тарин, они не в первый раз приходят в этот океанариум. Ее шестилетний сын Лео очень любит наблюдать за животными, особенно осьминогами.

Лео засунул руку в аквариум с гигантским тихоокеанским осьминогом, и тот вцепился в его руку. Тарин позвала на помощь сотрудников океанариума. Сначала они не восприняли угрозу всерьез и пошутили, что животное слишком игривое. Однако в итоге женщине и трем работникам понадобилось пять минут, чтобы отцепить осьминога. Он оставил на всей руке мальчика темно-фиолетовые следы от присосок.

Тарин пожаловалась на руководство океанариума в Министерство сельского хозяйства США. Она отметила, что его правила разрешают трогать животных и кормить их. Обычно рядом с аквариумами стоит сотрудник, который следит за безопасностью, однако в день инцидента рядом с осьминогом никого не было. Женщина считает концепцию океанариума опасной и призывает изолировать осьминога, чтобы он больше никого не ранил.