https://news.day.az/society/1771591.html

Тяжелое ДТП в Гяндже

В Гяндже произошло серьёзное дорожно-транспортное происшествие с участием двух легковых автомобилей. Как сообщает Day.Az, в результате столкновения пострадали трое человек: 25-летняя Вясиля Нябиева, 33-летняя Мадина Алиева и 22-летний Самир Мустафаев. Все пострадавшие были экстренно госпитализированы, их состояние уточняется.