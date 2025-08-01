https://news.day.az/society/1771591.html Тяжелое ДТП в Гяндже В Гяндже произошло серьёзное дорожно-транспортное происшествие с участием двух легковых автомобилей. Как сообщает Day.Az, в результате столкновения пострадали трое человек: 25-летняя Вясиля Нябиева, 33-летняя Мадина Алиева и 22-летний Самир Мустафаев. Все пострадавшие были экстренно госпитализированы, их состояние уточняется.
Тяжелое ДТП в Гяндже
В Гяндже произошло серьёзное дорожно-транспортное происшествие с участием двух легковых автомобилей.
Как сообщает Day.Az, в результате столкновения пострадали трое человек: 25-летняя Вясиля Нябиева, 33-летняя Мадина Алиева и 22-летний Самир Мустафаев.
Все пострадавшие были экстренно госпитализированы, их состояние уточняется.
На месте аварии работают сотрудники правоохранительных органов. Проводится расследование обстоятельств и причин инцидента.
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