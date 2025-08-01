Тяжелое ДТП в Гяндже

В Гяндже произошло серьёзное дорожно-транспортное происшествие с участием двух легковых автомобилей.

Как сообщает Day.Az, в результате столкновения пострадали трое человек: 25-летняя Вясиля Нябиева, 33-летняя Мадина Алиева и 22-летний Самир Мустафаев.

Все пострадавшие были экстренно госпитализированы, их состояние уточняется.

На месте аварии работают сотрудники правоохранительных органов. Проводится расследование обстоятельств и причин инцидента.