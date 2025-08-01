Кому в Кремле это пришло в голову?!
В телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация об отталкивании Москвой своих соседей от себя.
Day.Az представляет публикацию:
Удивительно, конечно, наблюдать за тем, как Москва продолжает упорно отворачивать от себя своих соседей. Как только наступает относительное затишье - в Москве делают нечто, что сразу поднимает градус напряженности.
Это же надо было додуматься до такого: из-за памятника, который был абсолютно незаконно установлен в месте, которое к тому же вообще никаким боком не имеет отношения к Айвазовскому (Айвазяну), развернуть такой поток грязи и оскорблений в отношении Азербайджана, азербайджанцев, их культуры и т.д. - что этому уличному хамству возмутились не только в Баку, но и почти во всех граничащих с РФ государствах.
Что это за "Чудо-юдо" в Кремле, кто придумал на ровном месте оттолкнуть еще дальше от России соседние с ней страны?
Что за чудаку регулярно приходит в голову идея ставить интересы лоббистских групп и армянской диаспоры над интересами своей страны, еще больше генерировать ненависть и отторжение от России?
Забавно, конечно, все это.
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