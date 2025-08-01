В телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация об отталкивании Москвой своих соседей от себя.

Day.Az представляет публикацию:

Удивительно, конечно, наблюдать за тем, как Москва продолжает упорно отворачивать от себя своих соседей. Как только наступает относительное затишье - в Москве делают нечто, что сразу поднимает градус напряженности.

Это же надо было додуматься до такого: из-за памятника, который был абсолютно незаконно установлен в месте, которое к тому же вообще никаким боком не имеет отношения к Айвазовскому (Айвазяну), развернуть такой поток грязи и оскорблений в отношении Азербайджана, азербайджанцев, их культуры и т.д. - что этому уличному хамству возмутились не только в Баку, но и почти во всех граничащих с РФ государствах.

Что это за "Чудо-юдо" в Кремле, кто придумал на ровном месте оттолкнуть еще дальше от России соседние с ней страны?

Что за чудаку регулярно приходит в голову идея ставить интересы лоббистских групп и армянской диаспоры над интересами своей страны, еще больше генерировать ненависть и отторжение от России?

Забавно, конечно, все это.