Казахстан отреагировал на новые пошлины США

Казахстан продолжает переговоры по вопросу введения дополнительных тарифов со стороны США.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на пресс-службу Министерства торговли и интеграции Казахстана.

Отмечается, что в рамках этого процесса в июне состоялась двусторонняя встреча с участием представителей Министерства торговли и интеграции РК. Казахстан направил США официальное предложение, охватывающее развитие взаимовыгодного торгового сотрудничества, сохранение устойчивых поставок и обеспечение справедливых условий доступа на рынки - с учетом положений Указа Президента США Дональда Трампа от 2 апреля 2025 года и его последующих изменений.

"Обе стороны продолжают обсуждение представленных предложений в рамках расширенного двустороннего диалога по торгово-экономическим вопросам. Казахстан настроен на конструктивное взаимодействие, а американская сторона подтверждает готовность к дальнейшему диалогу", - говорится в сообщении.

Напоминается, что введенные тарифные меры затрагивают лишь 4,8% от общего объема казахстанского экспорта в США, тогда как оставшиеся 95,2% поставок остаются вне действия новых пошлин.

Ранее Президент США Дональд Трамп ввел новые таможенные пошлины против ряда стран, включая Казахстан.