У голкипера "Баварии" умер сын

Голкипер немецкого футбольного клуба "Бавария" Свен Ульрайх потерял сына.

Как передает Day.Az, об этом вратарь написал в своем аккаунте в Instagram.

"С глубокой скорбью мы сообщаем, что наш сын Лен скончался несколько недель назад после долгой и тяжелой болезни. Вместе с нашей дочерью мы теперь стараемся шаг за шагом вернуться к жизни", - написал Ульрайх.

Ульрайху 36 лет. Он девять раз голкипер становился чемпионом Германии, по разу побеждал в Лиге чемпионов и становился обладателем Суперкубка УЕФА.