https://news.day.az/sport/1771556.html У голкипера "Баварии" умер сын Голкипер немецкого футбольного клуба "Бавария" Свен Ульрайх потерял сына. Как передает Day.Az, об этом вратарь написал в своем аккаунте в Instagram. "С глубокой скорбью мы сообщаем, что наш сын Лен скончался несколько недель назад после долгой и тяжелой болезни.
У голкипера "Баварии" умер сын
Голкипер немецкого футбольного клуба "Бавария" Свен Ульрайх потерял сына.
Как передает Day.Az, об этом вратарь написал в своем аккаунте в Instagram.
"С глубокой скорбью мы сообщаем, что наш сын Лен скончался несколько недель назад после долгой и тяжелой болезни. Вместе с нашей дочерью мы теперь стараемся шаг за шагом вернуться к жизни", - написал Ульрайх.
Ульрайху 36 лет. Он девять раз голкипер становился чемпионом Германии, по разу побеждал в Лиге чемпионов и становился обладателем Суперкубка УЕФА.
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